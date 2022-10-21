Общество

В Пензе пострадавшим на производстве выдали автомобили

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Десяток белоснежных новых автомобилей выстроился в ряд. Внешне машины ничем не отличаются от остальных представителей отечественного автопрома, но салон выглядит необычно. Транспорт оснащен дополнительными механизмами для людей с ограниченными возможностями здоровья - жителей Пензенской области, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве.

«Всего региональное отделение обслуживает свыше 2 500 таких пострадавших, 700 из них имеют программы реабилитации, в которые вписаны какие-либо реабилитационные мероприятия, включая автомашины», - сообщил заместитель управляющего пензенским отделением Фонда социального страхования РФ Андрей Лысев.

Владимир Ермолаев - водитель со стажем более 35 лет. Подобный транспорт от фонда социального страхования получает уже в третий раз, все плюсы и минусы автомобиля может выявить с одного взгляда.

«Классные машины. Спасибо фонду страхования за то, что такие машины нам выдали», - отметил житель Белинского района.

«Машины новые - некоторые из них 11-го числа еще только съехали с конвейера, оборудованы ручным управлением», - рассказал Андрей Лысев.

В 2022 году подобные мероприятия уже проводились, в общей сложности людям с ограниченными возможностями здоровья передали 13 автомобилей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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