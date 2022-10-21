Общество

В Бессоновском районе семье мобилизованного проведут газ

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Мужа Елены Рассказовой мобилизовали в канун рождения их второй дочери. Одной непросто: ухаживать за младенцем, воспитывать старшую, а магазин далеко, не всегда выдается возможность туда добраться. Но женщина не падает духом.

«Справляемся, стараемся поддерживать не только себя, но и мужа», - отметила жена мобилизованного Елена Рассказова.

Однако есть проблема, которую решить в одиночку женщине не по силам, - дома нет питьевой воды. Раньше ее доставка была обязанностью супруга. Теперь на помощь пришел центр социально-бытовой помощи семьям мобилизованных граждан, недавно открывшийся в Бессоновском районе.

«Здесь поступают вопросы - как по телефону, так и семьи приезжают, задают. На сегодняшний день поступило 15 вопросов, мы стараемся решать их незамедлительно. Поначалу обсуждаем, как мы можем оказать помощь семье», - рассказала руководитель центра по оказанию социально-бытовой помощи семьям мобилизованных граждан Елена Алексеева.

«Я обратилась в центр, они не отказали, на следующий день привезли воду, и теперь мы по звонку с Татьяной Анатольевной обсуждаем, в каком количестве вода должна поставляться, мне привозят», - объяснила Елена Рассказова.

Не осталась без внимания и Мария Богданова. Глава их семьи также отправился защищать Родину, женщина теперь одна с тремя детьми. Вся ее работа - забота о сыновьях и дочке. Впереди заморозки, ребята нуждаются в зимней верхней одежде. Благодаря сотрудникам центра теперь у них есть теплые куртки и сапожки.

«Также как многодетные мы обратились в социальную защиту - есть многодетным помощь в проведении газа бесплатно. Соответственно, уже на следующей неделе нам проведут газ, предоставят при этом счетчик, газовый котел и бесплатные работы», - поделилась жена мобилизованного Мария Богданова.

Вопросы каждой семьи, которую затронула мобилизация, решают индивидуально. Такие центры социально-бытовой помощи открыли во всех муниципальных районах города Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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