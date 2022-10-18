Мобилизация: условия контрактов по госзакупкам будут особыми

18.10.2022 | 12:57

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее существенное изменение условий контрактов для обеспечения федеральных нужд.

«Сроки, цена, виды и объемы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации», - пояснили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

Нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года.

Это решение касается и мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

«Если из-за мобилизации компания или индивидуальный предприниматель не смогут обеспечить своевременное исполнение контракта, неустойки, которые они должны были бы заплатить, будут списаны. Кроме того, таких представителей бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков», - конкретизировали в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Ранее стало известно о мерах, направленных на сохранение бизнеса мобилизованных предпринимателей.