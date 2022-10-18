Мобилизация: условия контрактов по госзакупкам будут особыми

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее существенное изменение условий контрактов для обеспечения федеральных нужд.
«Сроки, цена, виды и объемы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации», - пояснили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.
Нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года.
Это решение касается и мобилизованных индивидуальных предпринимателей.
«Если из-за мобилизации компания или индивидуальный предприниматель не смогут обеспечить своевременное исполнение контракта, неустойки, которые они должны были бы заплатить, будут списаны. Кроме того, таких представителей бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков», - конкретизировали в пресс-службе регионального минэкономразвития.
Ранее стало известно о мерах, направленных на сохранение бизнеса мобилизованных предпринимателей.
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