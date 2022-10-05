Стали известны планы поддержки мобилизованных бизнесменов

05.10.2022 | 10:11

Подготовлены поправки в российское законодательство, касающиеся предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Согласно нововведениям, для военнослужащего, призванного для прохождения службы, сохраняется возможность быть собственником бизнеса.

Минфин и Минэкономразвития России вместе с Корпорацией МСП разрабатывают процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд. Также планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя.

Если у попавшего под мобилизацию бизнесмена нет возможности пролонгировать лицензию, она будет продлена автоматически - по аналогии с механизмом, который действовал в пандемию коронавируса.

Также для мобилизованных предпринимателей, которые продолжат вести бизнес, планируется предусмотреть возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей, а также сроков представления деклараций и отчетности.

Еще одной мерой поддержки станет возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.

Кроме того, планируется исключить штрафные санкции за нарушение условий предоставления грантовой поддержки бизнеса, если они связаны с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников.