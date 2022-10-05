Стали известны планы поддержки мобилизованных бизнесменов

Подготовлены поправки в российское законодательство, касающиеся предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.
Согласно нововведениям, для военнослужащего, призванного для прохождения службы, сохраняется возможность быть собственником бизнеса.
Минфин и Минэкономразвития России вместе с Корпорацией МСП разрабатывают процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд. Также планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя.
Если у попавшего под мобилизацию бизнесмена нет возможности пролонгировать лицензию, она будет продлена автоматически - по аналогии с механизмом, который действовал в пандемию коронавируса.
Также для мобилизованных предпринимателей, которые продолжат вести бизнес, планируется предусмотреть возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей, а также сроков представления деклараций и отчетности.
Еще одной мерой поддержки станет возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.
Кроме того, планируется исключить штрафные санкции за нарушение условий предоставления грантовой поддержки бизнеса, если они связаны с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников.
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