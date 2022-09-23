80% повесток уже разослали жителям Пензенской области

23.09.2022 | 15:31

В Пензенской области продолжается оповещение граждан, попадающих под частичную мобилизацию. Об этом в пятницу, 23 сентября, на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков.

Он отметил, что более 80% повесток уже выдано. Способов их вручения три: лично в руки, по «Почте России», а также через руководителя предприятия.

«Пока еще никто не мобилизован у нас», - добавил Сурков.

Также он рассказал, что некоторые пензенцы изъявили желание стать добровольцами. Таковых на данный момент более 100.

Также Сурков заявил, что по закону призваны могут быть лица до 50 лет, но обещал не выходить за рамки разумного и призывать лиц старше 35 лет только по желанию.

Количество граждан, которых нужно мобилизовать по региону, он не раскрыл.