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Общество

Пензенцев просят несколько дней не посещать Олимпийскую аллею

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В лесопарковой зоне Пензенской области отмечается большое количество клещей, которые могут быть переносчиками боррелиоза - опасного заболевания, поражающего центральную нервную и другие важные системы организма человека.

Клещи активны с ранней весны, когда температура воздуха становится выше трех градусов, по ноябрь, когда землю покроет снег.

На Олимпийской аллее регулярно выполняются акарицидные обработки, направленные на снижение численности клещей. Очередная будет проводиться 17 октября с 21:00 и 18-го с 6:00 до 16:00.

Предполагается использовать инсектицид третьего класса опасности. Обрабатываемая площадь составит 62,5 га.

«Для предотвращения возможных негативных последствий от используемых современных инсектицидных препаратов просим жителей и гостей нашего города по возможности воздержаться от посещения обработанной территории в период с 17 по 20 октября», - обратились к горожанам в пресс-службе администрации Пензы.

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