Эксперты посчитали, сколько пензенцам придется копить на машину

17.10.2022 | 08:34

Эксперты оценили, сколько времени жителю Пензенской области потребуется, чтобы накопить на новый или подержанный автомобиль. Результаты исследования опубликованы на портале ria.ru.

Для составления рейтинга регионов была рассчитана стоимость среднестатистических машин в России за 2022 год. Оказалось, новая стоит около 2,3 млн руб., подержанная - 1,2 млн.

«Предполагалось, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц», - уточнили авторы исследования.

В итоге средний срок, в течение которого жителю России придется копить на новый автомобиль, составил 7,6 года, на подержанный - 4,5.

При этом в Пензенской области показатели существенно выше: 9,4 года для новой машины и 5,8 для старой. Регион оказался на 61-м месте среди 85 субъектов РФ (для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей данных нет).

Лидерами рейтинга стали Чукотка (3,7 и 2,2 года), ЯНАО (3,8 и 2,1), Магаданская область (4,3 и 2,4).

Замкнули список Чечня (10,9 и 6,8), Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика (в обоих регионах копить на новую машину придется 11,3 года, на бывшую в употреблении - 7 лет).