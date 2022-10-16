Строительная отрасль в Пензенской области ускорила падение

В Пензенской области продолжается спад в строительной отрасли. По данным за январь - август, он составил около 20%.
Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Региональная политика» со ссылкой на данные Росстата.
Спад в строительстве в Сурском крае специалисты отметили еще летом, проанализировав статистику за январь - май. Тогда область назвали в числе регионов ПФО (с Самарской и Ульяновской областями), где в указанной сфере наблюдается негативная динамика.
Теперь спад в пензенской строительной отрасли определили как «ускоряющийся».
В целом по России строительный комплекс, по мнению специалистов, показывает неплохие результаты.
«В отличие от многих отраслей, он сумел избежать ситуации фронтального падения и достиг к осени определенной стабильности, очень постаравшись за лето. На общем фоне этого года он даже не выглядит пострадавшим, что, конечно, прямо связано с огромным вниманием со стороны государства. Скажутся ли на строительстве в регионах кризисные тренды, будет ясно уже по прошествии осени», - пишет Telegram-канал.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀