В Пензенской области отметили резкий спад в строительной отрасли

17.07.2022 | 11:39

Пензенская область вошла в число регионов с резким спадом строительных работ. За январь - май темпы снизились на 43,8%.

Такие данные приводит Telegram-канал «Региональная политика», проанализировав информацию Росстата.

Негативная динамика наблюдается в жилищном строительстве. Спад, как и в Пензенской области, эксперты отмечают еще в двух регионах ПФО: в Ульяновской (на 23%) и Самарской (на 4,9%).

В большинстве регионов России жилищное строительство росло. Общий показатель в секторе увеличился на 54,6% по сравнению с январем - маем 2021-го.

«Как долго продержится строительный сектор в таком состоянии, судить пока сложно. В отличие от промышленности, он ускорил свой рост в апреле и мае, но темпы роста ниже, чем в прошлом году. Перспектива отрасли очень сильно зависит от действий Правительства РФ и региональных властей, но их возможности тоже не безграничны», - подвели итог аналитики.

Ранее стало известно, что пензенцы стали чаще отказываться от кредитов на приобретение жилья. За январь - май их число заметно снизилось. Динамика ипотечного рынка за указанный период составила -35,8%.