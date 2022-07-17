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Общество

В Пензенской области отметили резкий спад в строительной отрасли

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Пензенская область вошла в число регионов с резким спадом строительных работ. За январь - май темпы снизились на 43,8%.

Такие данные приводит Telegram-канал «Региональная политика», проанализировав информацию Росстата.

Негативная динамика наблюдается в жилищном строительстве. Спад, как и в Пензенской области, эксперты отмечают еще в двух регионах ПФО: в Ульяновской (на 23%) и Самарской (на 4,9%).

В большинстве регионов России жилищное строительство росло. Общий показатель в секторе увеличился на 54,6% по сравнению с январем - маем 2021-го.

«Как долго продержится строительный сектор в таком состоянии, судить пока сложно. В отличие от промышленности, он ускорил свой рост в апреле и мае, но темпы роста ниже, чем в прошлом году. Перспектива отрасли очень сильно зависит от действий Правительства РФ и региональных властей, но их возможности тоже не безграничны», - подвели итог аналитики.

Ранее стало известно, что пензенцы стали чаще отказываться от кредитов на приобретение жилья. За январь - май их число заметно снизилось. Динамика ипотечного рынка за указанный период составила -35,8%.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

с такими ценами пора совсем затухнуть....

Гость||

Кое кому не позавидуешь - можно и кресла лишиться

Гость||

супер новость, порадовали!

Гость||

Слава Богу , наконец то перестанут лепить это уродство чтоб они все разорились

Гость||

А как там Т-строй поживает это там где а короткий промежуток времени рабочий один травмирован другой погиб и там же где кран упал и погиб охранник. Нарушения выявили в целом ещё какие нибуд?

Гость||

Надеюсь ,все строители разорятся.

Имя: Гость
Комментарий:

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