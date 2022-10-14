В Минобороны дали разъяснения по мобилизации женщин

Официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ опубликовал очередные разъяснения о проведении частичной мобилизации.
В ведомстве отметили, что в рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные Силы Российской Федерации, призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем.
«Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств», - сообщили в Минобороны.
Аналогичную информацию в начале октября озвучивал журналистам министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее в сети появились разъяснения Министерства обороны РФ по мобилизации для военных комиссариатов.
Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале опубликовал приказ ведомства, в котором указывается, кому и при наличии каких документов предоставляется отсрочка от мобилизации.
По данным СМИ, документ был разослан в региональные военные комиссариаты городов России.
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