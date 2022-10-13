Общество

Пензенские градостроители исказили сведения о счетах и недвижимости

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Не все сотрудники пензенского управления градостроительства и архитектуры справились с задачей по заполнению деклараций. Нарушения обнаружила прокурорская проверка, проведенная в организации.

«При предоставлении служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год выявлены нарушения антикоррупционного законодательства», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В частности, в документах не отражались доходы в виде пособия по временной нетрудоспособности и от коммерческих организаций, искажались сведения о банковских счетах и недвижимости.

Прокурор Ленинского района внес руководителю УГИА представление. 4 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Подобные нарушения раньше выявлялись и в других учреждениях и ведомствах. Так, 8 сотрудников управления образования Пензы «забыли» о доходах и банковских счетах. В Министерстве финансов Пензенской области пятеро госслужащих не внесли в декларации суммы от продажи автомобилей, доходы от ценных бумаг, поступления по гражданско-правовым договорам, исказили сведения о недвижимости.

Нарушение антикоррупционного законодательства выявлены также в Управлении федерального казначейства по Пензенской области и Управлении ЖКХ г. Пензы.

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