Общество

Пензенские айтишники могут проверить аккредитацию ИТ-компании

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Пензенцам, как и другим россиянам, стал доступен сервис проверки аккредитации ИТ-компаний. Об этом Минцифры РФ сообщило в среду, 12 октября.

Теперь на «Госуслугах» по ИНН или названию фирмы можно узнать, есть ли у организации государственная аккредитация.

«Новая услуга поможет понять сотрудникам ИТ-компаний, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или ИТ-ипотеку. В поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке», - пояснили в Минцифры.

Сервис ориентирован как на физических лиц, так и на юридические лица. Последние могут даже при необходимости получить на портале выписку из реестра.

Ранее в министерстве утвердили новые правила аккредитации ИТ-компаний. Главное условие - выручка от деятельности фирмы в сфере ИТ должна быть не менее 30%.

Разработаны два варианта аккредитации, компании сами выбирают более удобный способ.

Условия для первого варианта:

- средняя зарплата сотрудников компании должна быть не ниже средней по стране или региону;

- профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного;

- на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ.

Условия для второго варианта:

- доход компании более 1 млн рублей;

- при этом организация должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и иметь доход от реализации прав на него;

- профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного;

- на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ.

В данном варианте не учитывается размер зарплаты сотрудников.

Кроме того, расширен список профильного ОКВЭД, теперь в нем более 30 видов деятельности.

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