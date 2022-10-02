Изменились правила аккредитации ИТ-компаний

В России утвердили новые правила аккредитации ИТ-компаний. Главное условие - выручка от деятельности организации в сфере ИТ должна быть не менее 30%.
Информация о новых правилась размещена в Telegram-канале Минцифры.
Разработано два варианта аккредитации, фирмы сами выбирают наиболее удобный способ.
«Нам важно, чтобы аккредитоваться смогли не только крупные, но и небольшие российские ИТ-компании», - утверждается в посте.
Условия для первого варианта:
- средняя зарплата сотрудников компании должна быть не ниже средней по стране или региону;
- профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного;
- на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ.
Условия для второго варианта:
- доход компании более 1 млн рублей;
- при этом организация должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и иметь доход от реализации прав на него;
- профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного;
- на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ.
В данном варианте не учитывается размер зарплаты сотрудников.
Кроме того, расширен список профильного ОКВЭД, теперь в нем более 30 видов деятельности.
В ближайшее время сотрудники Минцифры намерены подготовить все документы, регламентирующие порядок аккредитации.
Ранее стало известно, что сотрудники аккредитованных ИТ-компаний имеют отсрочку от частичной мобилизации.