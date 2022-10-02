Изменились правила аккредитации ИТ-компаний

02.10.2022 | 16:32

В России утвердили новые правила аккредитации ИТ-компаний. Главное условие - выручка от деятельности организации в сфере ИТ должна быть не менее 30%.

Информация о новых правилась размещена в Telegram-канале Минцифры.

Разработано два варианта аккредитации, фирмы сами выбирают наиболее удобный способ.

«Нам важно, чтобы аккредитоваться смогли не только крупные, но и небольшие российские ИТ-компании», - утверждается в посте.

Условия для первого варианта:

- средняя зарплата сотрудников компании должна быть не ниже средней по стране или региону;

- профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного;

- на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ.

Условия для второго варианта:

- доход компании более 1 млн рублей;

- при этом организация должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и иметь доход от реализации прав на него;

- профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного;

- на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ.

В данном варианте не учитывается размер зарплаты сотрудников.

Кроме того, расширен список профильного ОКВЭД, теперь в нем более 30 видов деятельности.

В ближайшее время сотрудники Минцифры намерены подготовить все документы, регламентирующие порядок аккредитации.

Ранее стало известно, что сотрудники аккредитованных ИТ-компаний имеют отсрочку от частичной мобилизации.