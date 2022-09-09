Общество

Между Пензой и Кузнецком могут запустить скоростной экспресс

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Между Пензой и Кузнецком могут пустить скоростной пригородный поезд. Возможность организации курсирования сейчас рассматривается АО «Башкортостанская ППК».

Планируется, что состав в пути будет делать всего шесть остановок - это станции Заречный, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Сюзюм.

«На первом этапе проект предполагает курсирование поезда по пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Пензы в 18:15 и прибытием в Кузнецк в 20:00. В обратном направлении поезд будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам с отправлением из Кузнецка в 7:00 и прибытием в Пензу в 8:45», - сообщили в компании.

Жителей региона просят принять участие в опросе о необходимости запуска электрички. Также они смогут выбрать название для маршрута.

«По маршруту Пенза - Кузнецк - Пенза уже курсируют две пары пригородных поездов. Новый экспресс станет третьим на данном направлении. Главное его отличие - современный состав и сокращение времени в пути. Расстояние от Пензы до Кузнецка экспресс будет преодолевать за 1 час и 45 минут, тогда как обычная электричка едет более 2 часов. Курсировать он будет составом ЭП2Д в 4-вагонном исполнении», - пояснили в компании.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Между Пензой и Кузнецком могут пустить скоростной пригородный поезд
А могут и не пустить ))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Между Пензой и Кузнецком могут пустить скоростной пригородный поезд.
А могут и не пустить. Тоже новость, требующая отдельного пояснения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главное его отличие - современный состав и сокращение времени в пути. Расстояние от Пензы до Кузнецка экспресс будет преодолевать за 1 час и 45 минут, тогда как обычная электричка едет более 2 часов. Курсировать он будет составом ЭП2Д в 4-вагонном исполнении
Я только за.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителей региона просят принять участие в опросе о необходимости запуска электрички. Также они смогут выбрать название для маршрута.
Чтобы открыть опрос нужно пальцем нажать на выделенное «опросе» в тексте новости.

Гость||

Опрос там такой:

Необходимость скорого пригородного поезда "Пенза - Кузнецк - Пенза"

АО "Башкортостанская ППК" прорабатывает вопрос запуска нового скорого пригородного поезда по маршруту "Пенза - Кузнецк - Пенза".

На первом этапе проект предполагает курсирование скорого пригородного поезда "Пенза - Кузнецк" по пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Пензы в 18:15 и прибытием в Кузнецк в 20:00. В обратном направлении поезд будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам с отправлением из Кузнецка в 07:00 и прибытием в Пензу в 08:45.

В пути следования предусмотрены следующие остановки: Заречный, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Сюзюм.

В целях качественной подготовки проекта просим Вас принять участие в опросе. Ваше мнение важно для нас!

Напомним, по маршруту "Пенза - Кузнецк - Пенза" уже курсируют две пары пригородных поездов. Новый экспресс станет третьим пригородным поездом в данном направлении. Главное его отличие от уже курсирующих поездов - современный состав и сокращение времени в пути. Расстояние от Пензы до Кузнецка экспресс будет преодолевать за 1 час 45 минут, тогда как обычная электричка едет более 2 часов. Курсировать экспресс будет составом ЭП2Д в 4-х вагонном исполнении. Данный подвижной состав оснащен самыми современными

технологиями: системой видеонаблюдения, системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов, USB-розетками и др.

Гость||

Поддерживаете ли Вы запуск скорого пригородного поезда по маршруту «Пенза — Кузнецк — Пенза»?

*

Да

Нет

Какое название наиболее подходит к экспрессу "Пенза - Кузнецк" на Ваш взгляд?

*

Кузнецкий экспресс

Сурский экспресс

Ваши предложения и пожелания относительно скорого пригородного поезда "Пенза - Кузнецк - Пенза":


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