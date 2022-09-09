Между Пензой и Кузнецком могут запустить скоростной экспресс

09.09.2022 | 11:32

Между Пензой и Кузнецком могут пустить скоростной пригородный поезд. Возможность организации курсирования сейчас рассматривается АО «Башкортостанская ППК».

Планируется, что состав в пути будет делать всего шесть остановок - это станции Заречный, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Сюзюм.

«На первом этапе проект предполагает курсирование поезда по пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Пензы в 18:15 и прибытием в Кузнецк в 20:00. В обратном направлении поезд будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам с отправлением из Кузнецка в 7:00 и прибытием в Пензу в 8:45», - сообщили в компании.

Жителей региона просят принять участие в опросе о необходимости запуска электрички. Также они смогут выбрать название для маршрута.

«По маршруту Пенза - Кузнецк - Пенза уже курсируют две пары пригородных поездов. Новый экспресс станет третьим на данном направлении. Главное его отличие - современный состав и сокращение времени в пути. Расстояние от Пензы до Кузнецка экспресс будет преодолевать за 1 час и 45 минут, тогда как обычная электричка едет более 2 часов. Курсировать он будет составом ЭП2Д в 4-вагонном исполнении», - пояснили в компании.