Общество

В Пензе насчитали больше десятка недобросовестных УК

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Во внутреннем дворе дома на Володарского, 67, хозяйской руки явно не чувствуется. Управляющая компания здесь есть, но к эффективности ее работы вопросов много: мешки с мусором, старые доски, гора веток. Между тем у соседнего дома - другая картина.

«Люди платят одинаковые деньги. Где управляющая компания работает, во дворе приятно находиться, где нерадивая - там ни территория, ни дворы, ни дома не убираются», - отметил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

В Театральном проезде в глаза бросается обшарпанная штукатурка дома. На первом этаже с фасадом порядок: бизнес заинтересован, чтобы входные группы магазинов выглядели привлекательно. Но в целом за состоянием здания нужно следить, поддерживая его в удовлетворительном состоянии.

«С цветом никак не уладят», - пояснил директор УК «Эконом» Владимир Коренков.

На Западной Поляне сразу в нескольких дворах оборудованы новые детские игровые площади - и на улице Мира, и на Ленинградской. Поставили их по разных программам, асфальтированные дорожки сделали за счет городского бюджета. Уборка окружающей территории - на ответственности УК.

В ведении управляющей компании «Центр Плюс» - 28 домов. Зимой к одному из них, на улице Мира, где случилось ЧП с газом, не смогла проехать спецтехника. Осенью здесь нет ни на намека на сезонную уборку территории.

«Однозначно будем привлекать министерство ЖКХ области - у них есть полномочия по лишению лицензии этих компаний. И однозначно будем обращаться в прокуратуру. Больше десяти компаний ведут себя не лучшим образом, я очень надеюсь на помощь министерства ЖКХ, совместными усилиями мы наведем порядок в этой области», - заявил Александр Басенко.

На той же Западной Поляне, но в другом жилом квадрате вид радует: ни листочка, ни фантика под ногами. Здесь председатели ЖСК объединили усилия и содержат дворы в чистоте постоянно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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