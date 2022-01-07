В Пензе два человека погибли при взрыве газа

07.01.2022 | 07:18

В ночь с 6 на 7 января в микрорайоне Западная Поляна в Пензе произошла трагедия: при взрыве газа в многоквартирном доме на улице Мира погибли два человека.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о пожаре в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома поступило в ведомство в 22:39.

«В результате пожара, к сожалению, имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 16 человек и 3 единицы техники», - уточняется на сайте управления.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, хлопок газа, произошедший на улице Мира, унес жизни двух наших земляков.

«Счел необходимым лично выехать на место аварии для координации работы оперативного штаба, развернутого в срочном порядке на месте ЧС. Дал поручение оперативно создать эвакуационный пункт на базе гимназии №53 (ул. Попова, 14) для пострадавших жильцов», - сообщил губернатор в соцсетях.

Сотрудники скорой помощи, полиции и горадминистрации провели поквартирный обход граждан. Аварийные службы будут дежурить на месте ЧС до утра, когда сотрудники ГЖИ и УК проведут обследование дома.

По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам.

«Выражаю искренние соболезнования семьям пострадавших и погибших!» - написал Мельниченко.