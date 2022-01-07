Происшествия

В Пензе два человека погибли при взрыве газа

Печать

В ночь с 6 на 7 января в микрорайоне Западная Поляна в Пензе произошла трагедия: при взрыве газа в многоквартирном доме на улице Мира погибли два человека.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о пожаре в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома поступило в ведомство в 22:39.

«В результате пожара, к сожалению, имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 16 человек и 3 единицы техники», - уточняется на сайте управления.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, хлопок газа, произошедший на улице Мира, унес жизни двух наших земляков.

«Счел необходимым лично выехать на место аварии для координации работы оперативного штаба, развернутого в срочном порядке на месте ЧС. Дал поручение оперативно создать эвакуационный пункт на базе гимназии №53 (ул. Попова, 14) для пострадавших жильцов», - сообщил губернатор в соцсетях.

Сотрудники скорой помощи, полиции и горадминистрации провели поквартирный обход граждан. Аварийные службы будут дежурить на месте ЧС до утра, когда сотрудники ГЖИ и УК проведут обследование дома.

По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам.

«Выражаю искренние соболезнования семьям пострадавших и погибших!» - написал Мельниченко.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — видео instagram.com/penza_novosti
0
0
0
0
 
Гость||

Не лодку, а ЯХТУ!

Гость||

Лишь бы не было войны!

Гость||

А слабо заставить газовиков как в советское время ходить по квартирам и проверять утечку газа? Ну да, газпром вас на хрен пошлет, платите денежки за обследование

Гость||

Мощно работает Олег!

Гость||

Взрыв или хлопок???

Гость||

Хватит умничать. Вас давно не посылали как наших работников... Идите на... я уж давно дровами топлю...

Гость||

На порог не пускают. У нас всё хорошо, идите куда шли...

Гость||

Кто там лодку раскачивает?

Гость||

11 канал, хватит уже лужи мерить, да стариков доставать на улицах глупыми вопросами. Ни одного критического материала

в эфире. Не умеем? Или....13

Дмитрий Н. Мотовилов||

Конфигурация мероприятий очень напоминающая что-то. Не могу сказать, что, ибо потрут. Сами догадайтесь те, кто с головой дружит.

Гость||

Последствия перехода от центрального отопления. Такие случаи, к сожалению, будут повторяться.

Гость||

Какой газ, какой хлопок!? Всё случилось в жилой комнате, а на кухне даже бутылки пустые не одна не упала! Чистой воды криминал там!

Гость||

А какой адрес дома?

Гость||

Малограмотный мэр Собянин говорит : тИжАло болеют,а за ним тИ жАло вторят все зависимые жополизы. Так и здесь хлопок.

Гость||

А ты, по ходу, альтруист?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте