Пензенцы попросили вернуть в школу мобилизованного учителя

06.10.2022 | 14:33

В Пензе родители учеников пытаются спасти от мобилизации преподавателя информатики и технологии школы № 26 Максима Губарева. Обращение они оставили под постом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По словам родителей, мужчина и без мобилизации ежедневно отдает долг Родине, обучая и воспитывая ребят.

«Он является профессиональным, мудрым наставником, любимым учителем, классным руководителем, надежный, современный, продвинутый учитель - мечта любого класса. У нас его забрали», - написали родители школьников.

Они добавили, что сейчас дети остались без наставника.

Из обращения следует, что у Максима Губарева нет боевого опыта, он не служил.

«Это нарушение прав детей, никто не может лишить школу хорошего учителя с опытом и переучить его в рядового военного за две недели. У учителей иной склад, они созидательны по характеру, их государственная ответственность обучать и воспитывать молодое поколение. Учителей-мужчин очень мало, это крайне негативно отражается на воспитании юношей. Мы просим вернуть учителя туда, где он сейчас нужнее всего. В школу!» - высказались родители.

В администрации образовательного учреждения информацию о призыве Максима Губарева подтвердили. Мужчину забрали 24 сентября, сейчас он вместе с другими мобилизованными проходит обучение.