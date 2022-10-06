Общество

Пензенцы попросили вернуть в школу мобилизованного учителя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе родители учеников пытаются спасти от мобилизации преподавателя информатики и технологии школы № 26 Максима Губарева. Обращение они оставили под постом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По словам родителей, мужчина и без мобилизации ежедневно отдает долг Родине, обучая и воспитывая ребят.

«Он является профессиональным, мудрым наставником, любимым учителем, классным руководителем, надежный, современный, продвинутый учитель - мечта любого класса. У нас его забрали», - написали родители школьников.

Они добавили, что сейчас дети остались без наставника.

Из обращения следует, что у Максима Губарева нет боевого опыта, он не служил.

«Это нарушение прав детей, никто не может лишить школу хорошего учителя с опытом и переучить его в рядового военного за две недели. У учителей иной склад, они созидательны по характеру, их государственная ответственность обучать и воспитывать молодое поколение. Учителей-мужчин очень мало, это крайне негативно отражается на воспитании юношей. Мы просим вернуть учителя туда, где он сейчас нужнее всего. В школу!» - высказались родители.

В администрации образовательного учреждения информацию о призыве Максима Губарева подтвердили. Мужчину забрали 24 сентября, сейчас он вместе с другими мобилизованными проходит обучение.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте