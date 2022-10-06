Пензенец добился от организации компенсации за повреждение машины

06.10.2022 | 09:33

Жителю Пензы пришлось обратиться в суд, чтобы добиться возмещения вреда за поврежденную иномарку.

28 июня 2021 года мужчина припарковал свой автомобиль Toyota Camry на стоянке около дома на проспекте Строителей. Пока водитель отсутствовал, ветер отнес часть ограждения открытого участка теплотрассы из профилированного листа на его автомобиль, причинив повреждения.

Работы по ремонту теплосетей выполняла строительная компания «Феникс». Владелец машины обратился в суд с просьбой взыскать с этой подрядной организации возмещение ущерба и судебные расходы.

Представитель «Феникса» с требованиями истца не согласился, однако не представил суду каких-либо доказательств невиновности.

Данных о грубой неосторожности автовладельца, а также о наличии непреодолимой силы или иных обстоятельств, освобождающих строительную компанию от ответственности, в материалах дела не имеется.

В результате суд вынес решение о взыскании со строительной организации - подрядчика в пользу владельца машины более 150 000 рублей в счет возмещения ущерба и свыше 33 000 рублей в качестве компенсации расходов, связанных с рассмотрением дела.

«Не согласившись с решением суда первой инстанции, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.