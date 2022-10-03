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Общество

Пензенцы подают заявления о замене военной службы на гражданскую

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В понедельник, 3 октября, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова рассказала, с какими вопросами к ней обращаются мобилизованные и их родственники.

По ее словам, чаще всего звонят женщины.

В основном они несогласны с призывом на военную службу мужей, отцов или сыновей, у которых имеются какие-либо заболевания, несовершеннолетние дети.

«Также поступают вопросы по возрасту попадающих под частичную мобилизацию граждан, например по призыву рядовых и сержантов запаса старше 35 лет», - пояснила Елена Рогова.

Кроме того, жители региона, которых еще не призывали, подают заявления о замене военной службы по мобилизации на альтернативную гражданскую службу.

«Рассматриваем каждое обращение индивидуально, даем разъяснения. Работа ведется совместно с военной прокуратурой, военкоматами и региональными органами власти», - подчеркнула омбудсмен.

Обратиться в аппарат уполномоченного можно по электронной почте (upch58@mail.ru), через сайт (ombudsmanpnz.ru) и по телефону (8 (8412) 68-16-24, 68-70-51).

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