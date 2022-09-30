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Общество

В Пензе мобилизованных развлекают выступлениями артистов

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Комфортные условия проживания созданы военнослужащим в пунктах временной дислокации. Мобилизованные обеспечены всем полностью и удивляются, когда их спрашивают, приходилось ли что-то приобретать самим.

«Все дали: зимние вещи, берцы, ремни, - так что все нормально. Кормят вкусно, лучше, чем на срочке, сытно», - рассказал военнослужащий Денис.

«Сегодня второй день - все отлично. Довольствие полностью выдано, обмундирование. Если покупать что-то, то для себя только, кто что хочет дополнительно, а так все выдают», - отметил военнослужащий Антон.

«Все новое, подбиралось по размеру. Если что-то не подходило, менялось оперативно», - сообщил военнослужащий Демид.

В рамках частичной мобилизации началось обучение призванных из запаса. На полигонах региона проводятся занятия - теоретические и практические. Бойцы осваивают современную технику.

«Ребята готовы. У меня во взводе много ребят, которые добровольно приехали защищать свою Родину», - подчеркнул военнослужащий Марат.

«Морально все готовы, необходимо только пройти подготовку, чтобы получить больше уверенности в себе», - добавил военнослужащий Евгений.

Свободное время у бойцов тоже есть. Они разговаривают по телефону с родными, к ним приезжают артисты, а верующим дорого общение со священнослужителем.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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