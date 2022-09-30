Депутат рассказал о снижении зарплат сотрудников «Пензавтодора»

30.09.2022 | 14:34

Сотрудники созданного в 2022 году муниципального предприятия «Пензавтодор» пожаловались депутату Алексею Иванову на снижение зарплат. Об этом он рассказал на сессии, состоявшейся в пятницу, 30 сентября.

«Какие у них были зарплаты в мае, когда они получили праздничные надбавки, - и какие зарплаты у них сейчас! Сейчас там зарплаты снизились на 10 000 рублей. Все подумали вначале, когда организовали «Пензавтодор», что там все хорошо, людям зарплату прибавили.

Люди пришли на хорошие зарплаты, их увидели, а сейчас зарплаты с каждым месяцем ниже, ниже и ниже», - заявил народный избранник.

То же самое, по его мнению, касается слияния управления ЖКХ и департамента ЖКХ.

«Там особо хорошего для людей тоже ничего не получилось. Кое-как фонд зарплаты сохранили. Количество сотрудников, насколько я знаю, уменьшилось, нагрузка возросла, а зарплаты особо не выросли», - констатировал депутат.

«Пензавтодор» должен был быть образован путем слияния «Пензадормоста» и «Зеленого хозяйства», однако на последнее предприятие появились другие планы.

В мае «Пензавтодор» приглашал сотрудников на вакансии с такими зарплатами: водителей - от 30 000 рублей, машинистов дорожных машин - от 30 000, водителей погрузчика - от 30 000, дорожных рабочих - от 26 000 и мастеров - от 35 000.