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Общество

Мобилизованные пензенцы могут получить разовые выплаты по 300 тыс.

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В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации. Об этом стало известно в субботу, 24 сентября.

Документ добавили в думскую электронную базу.

«Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается:

- освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы;

- предоставить 50-процентную компенсацию расходов на оплату ЖКХ;

- установить ежемесячное пособие для детей до трех лет;

- установить пособие беременным женам;

- закрепить освобождение от налога на имущество;

- установить 50-процентную компенсацию стоимости ОСАГО.

Ранее комиссар Пензенской области Андрей Сурков озвучил суммы, которые будут получать мобилизованные пензенцы.

«В районах проведения СВО рядовой и матрос будут получать от 200 тысяч рублей, младший лейтенант - от 234 тысяч. Деньги будут перечисляться на персональный счет военнослужащего или, по его желанию, могут частично или полностью переводиться членам его семьи», - пояснил военком.

Во время обучения (оно будет длиться от 15 суток) солдаты и матросы будут получать около 50 тысяч рублей, офицеры - по 55-60 тысяч, при пересечении границы - по 53 доллара в сутки.

Отдельно обозначено дополнительное финансовое стимулирование: по 50 тысяч рублей за подбитую бронемашину, по 300 тысяч - за самолет или танк.

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