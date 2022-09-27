Стало известно, можно ли навещать мобилизованных в дни обучения

27.09.2022 | 14:24

В период обучения родственники смогут повидать резервистов, оказавшихся во временных мобилизационных пунктах. Об этом во вторник, 27 сентября, рассказал главный пензенский военком Андрей Сурков.

«Две недели у мобилизованных будет боевое слаживание. Можно передавать передачи, приходить повидать, оповещая при этом командира», - уточнил он.

По словам комиссара, все призывники обеспечены трехразовым питанием, местами проживания.

«Сотовые телефоны у них не отбирают, могут позвонить», - подчеркнул Андрей Сурков.

Уже в военной части общаться с близкими можно будет только по собственному кнопочному телефону или местному телефону с разрешения командира части в определенное им время.

«Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развернуты мобильные переговорные пункты», - сообщает портал «Объясняем.рф».