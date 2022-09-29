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Общество

Детсад Пензенского района проверили после сообщения о тараканах

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Жительница Пензенского района обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с просьбой осветить ситуацию в детском саду села Саловка.

«Нашли в каше жуков, а по комнатам тараканы бегают и тоже в пищу ныряют. Когда примут меры?» - поинтересовалась женщина.

Информация о геркулесовой каше с насекомыми появилась 15 августа. Жука в своей тарелке обнаружил один из воспитанников. В тот же день в детский сад пришли с проверкой и обнаружили, что нарушены условия хранения сыпучих продуктов, из-за чего в крупе завелись насекомые. Ответственных лиц подвергли взысканиям.

По мнению обратившейся в издание сельчанки, проблема с тараканами по-прежнему имеет место.

«28 сентября был организован выезд сотрудников отдела образования администрации Пензенского района в дошкольное учреждение для рассмотрения вопроса на месте.

В ходе проверки установлено, что Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области в августе была проведена дезинсекция всех помещений детского сада. Насекомых не обнаружено», - заявила начальник отдела Румия Дмитриева.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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