Пензенцев беспокоит концентрация формальдегида в воздухе

28.09.2022 | 09:41

Горожанин поделился мнением, что в областном центре превышена концентрация формальдегида.

«Какие меры принимаются? Доказана канцерогенность формальдегида, то есть это вещество повышает риск развития онкологии», - написал он в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Качество воздуха в областном центре контролирует региональное управление Роспотребнадзора. Это приоритетное направление работы ведомства.

Как сообщили сетевому изданию в управлении, специалисты оценивают содержание в воздухе таких основных загрязняющих веществ, как окись углерода, диоксид серы, оксид азота, углеводороды, пыль, а также формальдегид.

За истекший период 2022-го было исследовано 3 502 пробы воздуха в городах региона, 2 907 - на границах санитарно-защитных зон, 595 - вблизи улиц с интенсивным движением около жилых зон.

«По формальдегиду исследовано 246 проб», - указали в управлении.

По словам специалистов, все пробы воздуха, в том числе по содержанию этого опасного вещества, соответствовали гигиеническим нормам.

В конце августа жители микрорайона Арбеково пожаловались на сильный неприятных запах. Зловоние тревожило их несколько недель. Его появление они связали со спуском пруда у 6-й горбольницы.

«Ракушками умершими пахнет, их там тонна», «Пруд нужно было очистить, но, наверное, как-то этот вопрос нужно было продумать заранее. Запах утром невозможный», «Нужно было собрать ракушки, и вони не было бы, и ракушки бы живые остались», - высказались пензенцы в соцсетях.