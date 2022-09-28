Общество

Пензенцев беспокоит концентрация формальдегида в воздухе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Горожанин поделился мнением, что в областном центре превышена концентрация формальдегида.

«Какие меры принимаются? Доказана канцерогенность формальдегида, то есть это вещество повышает риск развития онкологии», - написал он в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Качество воздуха в областном центре контролирует региональное управление Роспотребнадзора. Это приоритетное направление работы ведомства.

Как сообщили сетевому изданию в управлении, специалисты оценивают содержание в воздухе таких основных загрязняющих веществ, как окись углерода, диоксид серы, оксид азота, углеводороды, пыль, а также формальдегид.

За истекший период 2022-го было исследовано 3 502 пробы воздуха в городах региона, 2 907 - на границах санитарно-защитных зон, 595 - вблизи улиц с интенсивным движением около жилых зон.

«По формальдегиду исследовано 246 проб», - указали в управлении.

По словам специалистов, все пробы воздуха, в том числе по содержанию этого опасного вещества, соответствовали гигиеническим нормам.

В конце августа жители микрорайона Арбеково пожаловались на сильный неприятных запах. Зловоние тревожило их несколько недель. Его появление они связали со спуском пруда у 6-й горбольницы.

«Ракушками умершими пахнет, их там тонна», «Пруд нужно было очистить, но, наверное, как-то этот вопрос нужно было продумать заранее. Запах утром невозможный», «Нужно было собрать ракушки, и вони не было бы, и ракушки бы живые остались», - высказались пензенцы в соцсетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте