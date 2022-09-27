Общество

Пензенский перевозчик заменит все автобусы на одном из маршрутов

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Радостная новость для пензенских пассажиров, которые пользуются автобусным маршрутом 82с, обслуживаемым Дилижансом: в ближайшее время поездки станут более комфортными.

На маршруте будет эксплуатироваться новый автобус китайского производства YUTONG. Машина в рамках транспортной реформы Пензенской агломерации была приобретена компанией Дилижанс, транспортное средство уже прибыло в Пензу.

Первый зампред правительства Пензенской области Алексей Костин сообщил, что в ближайшее время в город поступят из КНР еще более 10 автобусов, которые пополнят парк предприятия Дилижанс и будут осуществлять регулярные перевозки пассажиров по маршруту 82с.

По словам представителя компании-дилера Евгения Никонова, автобусы компании YUTONG не первый год эксплуатируются в регионах России и прекрасно себя зарекомендовали в городских условиях.

Один из плюсов китайских автобусов состоит в том, что сервисные центры для них давно работают в России. Кроме того, при их изготовлении практически не используются комплектующие, которые производятся в «недружественных» РФ странах, а значит, проблем с запчастями и обслуживанием не будет.

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