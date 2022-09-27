Общество

Пензенский минобр: Действия при теракте доведены до автоматизма

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Вечером в понедельник, 26 сентября, в день ижевской трагедии, в Министерстве образования Пензенской области состоялся брифинг, посвященный теме обеспечения безопасности в школах.

«На территории региона принимаются исчерпывающие меры по антитеррористической защищенности объектов образования, их у нас 1 060. Весной вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ № 1006 по категорированию объектов, немного снизилась у нас степень категорирования. Из нововведений - теперь за антитеррористическую защищенность несут персональную ответственность директора образовательных организаций», - сообщила замминистра образования региона Ирина Осетрова.

Она заверила: действия, которые должны выполняться при сообщении о возникновении теракта, доведены до автоматизма.

«Руководитель образовательной организации прежде всего оповещает правоохранительные структуры: ФСБ, МВД и Росгвардию. Уже потом сам принимает решение о плане действий: либо эвакуировать детей, либо факт признается ложным и тогда образовательный процесс возобновляется», - уточнила чиновница.

Ирина Осетрова отметила, что осенью (а теракты, по ее словам, происходят в основном в весенне-осенний период) классных руководителей просят уделять особое внимание времяпрепровождению детей в интернет-пространстве.

«Классными руководителями обязательно проводится мониторинг соцсетей, потому что, к сожалению, в последнее время опять выявлен факт возобновления той группы под названием «Синий кит». К счастью, все было вовремя предотвращено, ребенок был спасен от этого влияния», - рассказала замминистра.

Как уточнила Осетрова, на весь учебный год разрабатывается план тренировок совместно с сотрудниками Росгвардии, в соответствии с которым проводятся плановые учения.

О стрельбе в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Нападение совершил 34-летний выпускник школы.

Весной 2021 года в школе Верхнего Ломова Пензенской области предотвратили теракт. 16-летний юноша планировал убить одноклассников из ружья.

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