В Пензенской области издан указ об осеннем призыве

26.09.2022 | 08:14

В Пензенской области издан указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Документ за подписью губернатора Олега Мельниченко опубликовали в воскресенье, 25 сентября, на официальном портале правительства.

Мероприятия пройдут в октябре-декабре. Председатель региональной призывной комиссии - Мельниченко, зампред - военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Также в состав вошли министр образования Алексей Комаров, министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан, зампред правительства и министр здравоохранения Вячеслав Космачев, уполномоченный по правам человека Елена Рогова, врачи-специалисты.

Кроме того, документов утверждены составы призывных и резервных комиссий в районах и городских округах Пензенской области.

Министерству здравоохранения поручено возложить на главных врачей медицинских учреждений персональную ответственность за качественное, полное и своевременное обследование граждан, подлежащих призыву.

Министерству культуры предстоит провести на базе сборного пункта концерты.

Региональному управлению МВД рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на территории, прилегающей к сборному и призывным пунктам, и организовать розыск уклонистов.

Ранее власти неоднократно подчеркивали, что не будут отправлять солдат срочной службы в зону специальной военной операции (СВО).