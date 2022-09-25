Пензенцам ответили на вопрос отправки срочников в зону СВО

25.09.2022 | 10:46

Солдат срочной службы отправлять в зону специальной военной операции (СВО) не будут. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области со ссылкой на экспертов «Объясняем.рф».

Пензенцам напомнили, что вопросы о частичной мобилизации можно задать по номеру горячей линии 122. Для получения консультации следует нажать дополнительную цифру 1.

Оказывается и справочная помощь беженцам из ДНР и ЛНР (цифра 8).

Также жители региона могут обратиться за разъяснениями по номеру горячей линии военного комиссариата области 8 (8412) 68-84-96.

Помимо этого, дополнительную информацию предоставят непосредственно в военкоматах по месту жительства. Их телефоны можно посмотреть тут.