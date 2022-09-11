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Общество

Пензенцам рассказали, где уже начался отопительный сезон

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В Пензенской области на воскресенье, 11 сентября, отопительный сезон начался не во всех районах.

Как объяснили в пресс-службе министерства ЖКХ и ГЗН региона, решение о том, когда запустить тепло в учреждения и дома, принимают органы местного самоуправления.

При этом власти исходят из двух условий: показателей среднесуточной температуры, а также прогноза погоды на ближайшее время.

«На протяжении пяти суток должна стоять устойчивая погода и температура не выше +8 градусов», - пояснили в министерстве.

9 сентября отопительный сезон стартовал в Кузнецком и Колышлейском районах, 12-го потеплеют батареи в социальных объектах Земетчинского района, а 14-го - Пачелмского.

Когда отопительный сезон стартует в Пензе, пока неизвестно. Согласно прогнозу на сайте gismeteo.ru, на предстоящей неделе в областном центре днем ожидается +13…20, прогнозируются дожди.

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Гость||

Странно, а почему не в августе начали? когда же вы нажрётесь?

Гость||

Опять грабят! На той неделе потепление идёт, зажарят людей, чтоб им лопнуть!


Имя: Гость
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