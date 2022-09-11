Пензенцам рассказали, где уже начался отопительный сезон

11.09.2022 | 10:15

В Пензенской области на воскресенье, 11 сентября, отопительный сезон начался не во всех районах.

Как объяснили в пресс-службе министерства ЖКХ и ГЗН региона, решение о том, когда запустить тепло в учреждения и дома, принимают органы местного самоуправления.

При этом власти исходят из двух условий: показателей среднесуточной температуры, а также прогноза погоды на ближайшее время.

«На протяжении пяти суток должна стоять устойчивая погода и температура не выше +8 градусов», - пояснили в министерстве.

9 сентября отопительный сезон стартовал в Кузнецком и Колышлейском районах, 12-го потеплеют батареи в социальных объектах Земетчинского района, а 14-го - Пачелмского.

Когда отопительный сезон стартует в Пензе, пока неизвестно. Согласно прогнозу на сайте gismeteo.ru, на предстоящей неделе в областном центре днем ожидается +13…20, прогнозируются дожди.