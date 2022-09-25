В Пензе проводили первых мобилизованных граждан

25.09.2022 | 16:56

Первые мобилизованные жители Пензенской области уже отбыли в пункты временной дислокации.

Об этом в воскресенье, 25 сентября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

О количестве призванных, как и о том, куда именно направлены пензенцы, не сообщается.

23 сентября на пресс-конференции военный комиссар региона Андрей Сурков отметил, что более 80% повесток уже разослано жителям области. Способов их вручения три: лично в руки, по «Почте России», а также через руководителя предприятия.

Также Сурков заявил, что по закону призваны могут быть лица до 50 лет, но обещал не выходить за рамки разумного и призывать лиц старше 35 лет только по желанию.

Всего в России предполагается мобилизовать 300 000 граждан. Прежде всего это будут те, кто имеет боевой опыт, состоит в резерве или находится в запасе.