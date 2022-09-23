В Пензенской области ответили на вопрос о количестве мобилизуемых

23.09.2022 | 15:19

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков отказался сообщать количество жителей региона, которых планируется призвать по частичной мобилизации. Ответ был дан на брифинге в пятницу, 23 сентября.

«Количество призываемых известно, но сказать я не могу», - сообщил он.

Ранее Сурков заявил, что по закону призваны могут быть лица до 50 лет, но обещал не выходить за рамки разумного и призывать лиц старше 35 лет только по желанию.

Частичная мобилизация была объявлена 21-го числа. Ранее в Минобороны РФ пояснили: те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

Не будут привлекаться забронированные граждане (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности), признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери, кроме них, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

23 сентября в Министерстве обороны России перечислили категории граждан с высшим образованием, которые не попадут под частичную мобилизацию. Помимо IT-специалистов, работающих в аккредитованных организациях, не станут призывать сотрудников российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также тех, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.