Пензенцам объяснили, как теперь работает номер 122

Жителям Пензенской области разъяснили работу многоканального номера 122. С пятницы, 23 сентября, он начал работать в том числе и для информирования по частичной мобилизации.
Вопрос можно задать, набрав дополнительно цифру 1. Специалисты окажут справочную помощь и беженцам из ДНР и ЛНР (цифра 8).
Номер продолжит функционировать также для пензенцев, заразившихся коронавирусом:
2 – контакт-центр для записи на прием и вызов врача на дом для взрослых жителей Пензы;
3 - запись на прием и вызова врача на дом для детей из Пензы;
4 - запись на прием и вызов врача на дом для жителей районов Пензенской области;
5 – прием вопросов о коронавирусе от всех жителей Сурского края;
6 – результаты ПЦР-тестирования;
7 – голосовой помощник Светлана (помогает вызвать врача на дом).
«Сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
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