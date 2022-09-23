Пензенцам объяснили, как теперь работает номер 122

23.09.2022 | 17:28

Жителям Пензенской области разъяснили работу многоканального номера 122. С пятницы, 23 сентября, он начал работать в том числе и для информирования по частичной мобилизации.

Вопрос можно задать, набрав дополнительно цифру 1. Специалисты окажут справочную помощь и беженцам из ДНР и ЛНР (цифра 8).

Номер продолжит функционировать также для пензенцев, заразившихся коронавирусом:

2 – контакт-центр для записи на прием и вызов врача на дом для взрослых жителей Пензы;

3 - запись на прием и вызова врача на дом для детей из Пензы;

4 - запись на прием и вызов врача на дом для жителей районов Пензенской области;

5 – прием вопросов о коронавирусе от всех жителей Сурского края;

6 – результаты ПЦР-тестирования;

7 – голосовой помощник Светлана (помогает вызвать врача на дом).

«Сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.