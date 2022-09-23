Общество

Пензенцам объяснили, как теперь работает номер 122

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Жителям Пензенской области разъяснили работу многоканального номера 122. С пятницы, 23 сентября, он начал работать в том числе и для информирования по частичной мобилизации.

Вопрос можно задать, набрав дополнительно цифру 1. Специалисты окажут справочную помощь и беженцам из ДНР и ЛНР (цифра 8).

Номер продолжит функционировать также для пензенцев, заразившихся коронавирусом:

2 – контакт-центр для записи на прием и вызов врача на дом для взрослых жителей Пензы;

3 - запись на прием и вызова врача на дом для детей из Пензы;

4 - запись на прием и вызов врача на дом для жителей районов Пензенской области;

5 – прием вопросов о коронавирусе от всех жителей Сурского края;

6 – результаты ПЦР-тестирования;

7 – голосовой помощник Светлана (помогает вызвать врача на дом).

«Сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте