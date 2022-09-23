Во дворе школы № 52 обустроили многофункциональную площадку

23.09.2022 | 20:14

Во дворе школы № 52 ученики и педагоги собрались на торжественное открытие новой многофункциональной площадки. Здесь есть и тренажеры, и всевозможные турники.

Появление объекта на территории общеобразовательного учреждения стало возможно благодаря грантовой поддержке администрации города. Из муниципального бюджета выделено более полумиллиона рублей на реализацию социально значимой инициативы по продвижению здорового образа жизни.

«Несмотря на то что на территории школы есть спортивные элементы, их явно недостаточно. Мы думали, выбирали, решили остановиться на этом проекте. Уверены, что он не последний, будем участвовать в грантовых конкурсах и дальше, потому что есть необходимость сделать баскетбольную площадку, например», - рассказал директор школы № 52 г. Пензы Алексей Кирсанов.

На открытие пригласили ребят из федерации воздушно-силовой атлетики. Они продемонстрировали упражнения и трюки, которые может освоить любой, кто хочет заниматься, верит в себя и не привык сдаваться.

«Показали пример. Я думаю, они все вдохновились, и завтра уже кто-то сюда придет, будет пытаться то же самое сделать», - отметил спортсмен Максим Левушкин.

Особенно рад тому, что установили уличную площадку, учитель физкультуры Кирилл Устименков. Он второй год работает с учениками 52-й школы.

«Все дети достаточно спортивные, здоровые, самое главное - у них прямо большое рвение на уроке, они очень заинтересованы и хотят заниматься», - подчеркнул Кирилл Устименков.

Открыта площадка будет и для ребят из школы № 52, и для тех, кто учится поблизости.