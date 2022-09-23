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Общество

Строительство ледового дворца в Арбекове подходит к концу

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Крытый каток в микрорайоне Арбеково готов более чем на 65%. Ход работ проверила министр спорта региона Евгения Бочкарева.

Сейчас подрядчик готовит основание для заливки ледового поля, выполняет внутренние работы. Также монтируются фасадные панели, началось благоустройство (подключение внешнего освещения на прилегающей территории).

Планируется, что строительство объекта завершится до конца 2022 года. Стоимость работ по контракту, заключенному в феврале 2021-го, - 376 миллионов рублей. Это деньги из федерального, областного и муниципального бюджетов. По отдельному контракту будут закупать технику для обслуживания катка - ледозаливочные машины.

Ранее сообщалось, что региональное министерство спорта запустило в своей группе во «ВКонтакте» опрос. Пензенцам предложили выбрать название для будущего ледового дворца. Представлено семь вариантов.

«В настоящее время лидирует «Хрустальный», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Итоги голосования обещали подвести 3 октября.

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Источник — фото Министерства физической культуры и спорта Пензенской области
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