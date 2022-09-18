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Общество

Пензенцы выбирают название для ледового катка в Арбекове

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Пензенцам предложили выбрать название для крытого ледового катка, строительство которого идет в настоящий момент в микрорайоне Арбеково.

Голосование запустило министерство спорта в регионе, опубликовав пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее министерство предложило пензенцам оставлять в комментариях к одной из публикаций на странице варианты названия для нового спортивного объекта. Наиболее популярными стали 7: «Хрустальный», «Максимум», «Сурский лед», «Триумф», «Лидер», «Легенда», «Росток».

Итоги опроса подведут 3 октября.

«Всего в финальный раунд пройдут три самых востребованных и понравившихся гражданам названия», - поясняется в посте.

Ранее в июне сообщалось о том, что крытый ледовый каток, который возводится на улице 65-летия Победы, готов на 42,8%, закончить работы планируют в сентябре-октябре 2022 года.

Общая площадь будущего объекта - 4 900 кв. м. Предполагается, что там не только будут проводить тренировки или игры в хоккей, но также организуют массовые катания на коньках.

Стоимость объекта по контракту, заключенному в феврале 2021-го, - 376 миллионов рублей. Это деньги из федерального, областного и муниципального бюджетов. По отдельному контракту будут закупать технику для обслуживания катка - ледозаливочные машины.

Работы выполняет подрядная организация из Барнаула.

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Гость||

Нет,эти все названия хлам для такого то города.Вот-айс пензюки,толстопятый конькобежец или буртасы-2 никого не оставят равнодушными!


Имя: Гость
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