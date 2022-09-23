Пензенцам назвали срок окончания службы по мобилизации

23.09.2022 | 15:13

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков дал некоторые разъяснения относительно того, как в регионе проходит частичная мобилизация. Брифинг состоялся в пятницу, 23 сентября.

«Контракты, заключенные с военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения с военной службы по основаниям, установленным указом», - пояснил он.

Военком уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано в общей сложности до 300 000 резервистов. «Все, кто служит по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речь вообще не идет», - подчеркнул Андрей Сурков.

Частичная мобилизация была объявлена 21-го числа. Ранее в Минобороны РФ пояснили: те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

Не будут привлекаться забронированные граждане (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности), признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери, кроме них, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

23 сентября в Министерстве обороны России перечислили категории граждан с высшим образованием, которые не попадут под частичную мобилизацию. Помимо IT-специалистов, работающих в аккредитованных организациях, не станут призывать сотрудников российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также тех, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.