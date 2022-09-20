Общество

В Пензенском районе арестовали мужчину на затонированном авто

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В Пензенском районе водителя, не пожелавшего расставаться с тонировочной пленкой, арестовали.

Мужчину дважды останавливали сотрудники полиции, при проверке выяснявшие, что светопропускная способность передних боковых стекол слишком низка из-за «глухой» тонировки.

После первого общения с правоохранителями водитель не снял темную пленку. За повторное правонарушение административная ответственность оказалась более серьезной.

Сельчанин признал свою вину и раскаялся.

«С учетом конкретных обстоятельств дела судья посчитал, что справедливым и способствующим достижению целей будет назначение наказания в виде административного ареста сроком на трое суток», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

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Гость||

В Пензе полно таких же глухих приор, почему не проверяют?

Гость||

Жоповозника мало наказали.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе полно таких же глухих приор, почему не проверяют?
В Пензе ГИБДД работает только в информационном пространстве.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сельчанин
Крестьяне ваще опухли по областному центру на бэхах тонированных гонять. Вам на тракторе в деревне пахать надо, а они на бэхах!

Гость||

Полно таких,это один тормоз случаем мышканули.


Имя: Гость
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