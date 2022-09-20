В Пензенском районе арестовали мужчину на затонированном авто

В Пензенском районе водителя, не пожелавшего расставаться с тонировочной пленкой, арестовали.
Мужчину дважды останавливали сотрудники полиции, при проверке выяснявшие, что светопропускная способность передних боковых стекол слишком низка из-за «глухой» тонировки.
После первого общения с правоохранителями водитель не снял темную пленку. За повторное правонарушение административная ответственность оказалась более серьезной.
Сельчанин признал свою вину и раскаялся.
«С учетом конкретных обстоятельств дела судья посчитал, что справедливым и способствующим достижению целей будет назначение наказания в виде административного ареста сроком на трое суток», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.
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В Пензе полно таких же глухих приор, почему не проверяют?