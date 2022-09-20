В Пензенском районе арестовали мужчину на затонированном авто

20.09.2022 | 17:00

В Пензенском районе водителя, не пожелавшего расставаться с тонировочной пленкой, арестовали.

Мужчину дважды останавливали сотрудники полиции, при проверке выяснявшие, что светопропускная способность передних боковых стекол слишком низка из-за «глухой» тонировки.

После первого общения с правоохранителями водитель не снял темную пленку. За повторное правонарушение административная ответственность оказалась более серьезной.

Сельчанин признал свою вину и раскаялся.

«С учетом конкретных обстоятельств дела судья посчитал, что справедливым и способствующим достижению целей будет назначение наказания в виде административного ареста сроком на трое суток», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.