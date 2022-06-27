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Общество

Ледовый дворец в Арбекове готов менее чем наполовину

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Крытый ледовый дворец, который возводится на улице 65-летия Победы в Дальнем Арбекове, готов на 42,8%. При этом закончить все работы планируют уже в сентябре-октябре.

«Вместимость трибун будущего катка рассчитана на 350 посадочных мест. Общая площадь объекта составляет 4 900 кв. м. На льду нового объекта планируется не только проведение тренировочного процесса, но и организация массового катания любителей физической культуры и спорта, проведение игр любительских команд по хоккею», - напомнили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Стоимость объекта по контракту, заключенному в феврале 2021-го, - 376 миллионов рублей. Это деньги из федерального, областного и муниципального бюджетов. По отдельному контракту будут закупать технику для обслуживания катка - ледозаливочные машины.

Работы выполняет подрядная организация из Барнаула.

«Мы застраиваем территорию полностью под ключ, то есть это будет здание со всем благоустройством территории, с ограждением территории. Все полностью», - подчеркнул в мае представитель подрядной организации Евгений Гуданов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Гость писал(a):

в которые детей бесплатно не пускают, а занимаются только полицаи, фсиновцы и тому подобное г... Очередной сарай!
Вот пускай дети и делают выводы, что нужно идти в полицию, ФСИН и тому подобное. Там не только дают бесплатно заниматься спортом, но приплачивают за это. Правда чтобы попасть на хорошие должности там, нужно иметь генетическую предрасположенность к этому.

Гость||

Гость писал(a):

Вот пускай дети и делают выводы, что нужно идти в полицию, ФСИН и тому подобное
Не надо делать такие выводы -этих паразитов и так хватает! А толку от них обществу никакого!

Гость||

Гость писал(a):

Правда чтобы попасть на хорошие должности там, нужно иметь генетическую предрасположенность к этому.
Никакой генетики - ТОЛЬКО блат и "кровные узы" - там даже мозг не нужен!

Гость||

а не вариант было там храмик построить?

Гость||

Гость писал(a):

а не вариант было там храмик построить?
Лучше синагогу!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ледовый дворец в АрбековЕ готов менее чем наполовину
"в АрбековО"

penzainform.ru писал(a):

Крытый ледовый дворец, который возводится на улице 65-летия Победы в Дальнем АрбековЕ, готов на 42,8%.
"в Дальнем АрбековО"

Гость||

Гость писал(a):

"в Дальнем АрбековО"
ушлепан-псевдограмотей опять объявился. как собака павлова на это слово реагирует.

Гость||

Гость писал(a):

псевдограмотей
Запоминай: в Арбеково, в Лермонтово, в Пушкино.

Гость||

Время колоссальных распилов на подобных объектах безвозвратно ушло.Строят сами не знают зачем.Удел нынешних властей-восхищаться спецоперацией и любить беженцев.

Гость||

Гость писал(a):

Запоминай: в Арбеково, в Лермонтово, в Пушкино.
Понятно, ты только это и выучил из курса русской грамматики, везде лезешь.

Гость||

Гость писал(a):

Удел нынешних властей-восхищаться спецоперацией и любить беженцев
+++++

это называется лизать зад существующей власти )

Гость||

Очередное убожество на теле города!Еще один стремный спорт объект опять минспорт с минфином сэкономили на всем что можно!Урод ледовый получиться что внутри что снаружи

Имя: Гость
Комментарий:

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