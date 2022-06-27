Ледовый дворец в Арбекове готов менее чем наполовину

27.06.2022 | 10:59

Крытый ледовый дворец, который возводится на улице 65-летия Победы в Дальнем Арбекове, готов на 42,8%. При этом закончить все работы планируют уже в сентябре-октябре.

«Вместимость трибун будущего катка рассчитана на 350 посадочных мест. Общая площадь объекта составляет 4 900 кв. м. На льду нового объекта планируется не только проведение тренировочного процесса, но и организация массового катания любителей физической культуры и спорта, проведение игр любительских команд по хоккею», - напомнили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Стоимость объекта по контракту, заключенному в феврале 2021-го, - 376 миллионов рублей. Это деньги из федерального, областного и муниципального бюджетов. По отдельному контракту будут закупать технику для обслуживания катка - ледозаливочные машины.

Работы выполняет подрядная организация из Барнаула.

«Мы застраиваем территорию полностью под ключ, то есть это будет здание со всем благоустройством территории, с ограждением территории. Все полностью», - подчеркнул в мае представитель подрядной организации Евгений Гуданов.