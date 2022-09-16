Пензенской области выделили компенсацию расходов на беженцев

16.09.2022 | 09:38

Пензенской области компенсируют расходы на размещение и питание беженцев с Украины и Донбасса. Деньги выделены правительством России из резервного фонда. Соответствующее распоряжение было подписано в четверг, 15 сентября.

Согласно документу, на размещение вынужденных переселенцев полагается до 913 руб. на человека в сутки, на питание - до 415 руб.

Размер межбюджетного трансферта для Пензенской области составляет 70 млн 409 тыс. 300 руб. Общая сумма, выделенная 57 регионам, - почти 1,3 млрд. Наибольшие суммы получат Ростовская и Воронежская области - почти 170 млн и 145 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области арендуют квартиры для переселенцев из ЛДНР и Украины. Финансирование запланировано из резервного фонда региона.

Закреплены следующие расходы на аренду (включая оплату коммунальных услуг) в месяц:

- однокомнатной квартиры - не более 18 000 рублей;

- двухкомнатной - не более 27 000;

- трехкомнатной и далее - не выше 36 000.