В Пензенской области снимут жилье для переселенцев

14.09.2022 | 14:22

В Пензенской области арендуют квартиры для переселенцев из ЛДНР и Украины. Финансирование запланировано из резервного фонда региона.

Соответствующий документ подписан председателем правительства области Николаем Симоновым 13 сентября.

Закреплены следующие расходы на аренду (включая оплату коммунальных услуг) в месяц:

- за однокомнатную квартиру - не более 18 000 рублей;

- двухкомнатную - не более 27 000;

- трехкомнатную и более - не выше 36 000.

Также беженцам возместят расходы на питание - 415 рублей на человека в сутки.

Съемное жилье станет пунктом временного размещения эвакуированных граждан. В документе указывается, что в однокомнатных квартирах поселятся одинокие люди или семьи из двух членов, в двухкомнатных - семьи из трех человек, в трехкомнатных и более - большие семьи (из расчета не менее 15 кв. м на человека).

Квартиры должны отвечать требованиям санитарной и технической безопасности. Обустройством переселенцев поручено заниматься министерству труда, социальной защиты и демографии региона. Специалисты будут заключать договоры с владельцами жилья.