Общество

В Пензенской области снимут жилье для переселенцев

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В Пензенской области арендуют квартиры для переселенцев из ЛДНР и Украины. Финансирование запланировано из резервного фонда региона.

Соответствующий документ подписан председателем правительства области Николаем Симоновым 13 сентября.

Закреплены следующие расходы на аренду (включая оплату коммунальных услуг) в месяц:

- за однокомнатную квартиру - не более 18 000 рублей;

- двухкомнатную - не более 27 000;

- трехкомнатную и более - не выше 36 000.

Также беженцам возместят расходы на питание - 415 рублей на человека в сутки.

Съемное жилье станет пунктом временного размещения эвакуированных граждан. В документе указывается, что в однокомнатных квартирах поселятся одинокие люди или семьи из двух членов, в двухкомнатных - семьи из трех человек, в трехкомнатных и более - большие семьи (из расчета не менее 15 кв. м на человека).

Квартиры должны отвечать требованиям санитарной и технической безопасности. Обустройством переселенцев поручено заниматься министерству труда, социальной защиты и демографии региона. Специалисты будут заключать договоры с владельцами жилья.

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Гость||

кто это все будет делать и за чей счет?

Гость||

Цены выше рыночных чуть ли не в 2 раза.

Гость||

Ребята. гоните нищих наших арендаторов. Даешь аренду за госсчет.

Гость||

Пусть скачут отсюда.

Гость||

А что, мы собственные проблемы все решили, чтобы помогать хрен знает кому???? Давайте еще Эфиопских детей покормим за счет области, или пингвинов спасем, а????

Гость||

А почему они свою родину не защищают???

Гость||

В Зарю...

Гость||

Очередное "отмывание" денег.

Гость||

Зачем им родину защищать??? Там российские бараны есть?

Гость||

Сейчас-то зачем? Мода на них проходит.

Гость||

Вселять их надо абсолютно бесплатно в квартиры,дома и дачи единоросов,пока те будут геройствовать на фронтах спецоперации.

Гость||

В Спутник всех

Гость||

Уплотнить единоросов.Рыл по 20 к каждому.Чтоб на головах у них сидели.И поставить на котловое довольствие у них же.

Гость||

Пронеси их мимо нашего дома!

Гость||

круто хохлы устроились.а мы воюем за них.


Имя: Гость
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