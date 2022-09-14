В Пензе решена проблема с парковкой у Олимпийской аллеи

14.09.2022 | 17:15

В Пензе продолжаются проверки территории у Олимпийской аллеи и на улице Попова, где автомобилисты любят парковаться на газонах.

Сотрудники администрации Первомайского района отметили, что с территорией у Олимпийской аллеи проблему удалось решить: водители перестали оставлять здесь свои машины. За первый осенний месяц фактов нарушений не выявлено, тогда как в августе их было свыше 200.

Иная ситуация - на противоположной стороне, где расположены дома и Губернский лицей. Стоянка на газонах там по-прежнему пользуется популярностью. Только за 13 сентября составлено 6 протоколов.

«Рейды представители администрации Первомайского района проводят еженедельно. Осуществляются они с помощью планшетного компьютера со встроенной системой фиксации нарушений «Дозор-МП». После выявления административного правонарушения информация направляется в ГИБДД. Завершается процедура штрафом, который получает собственник автомобиля», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Пензенцам напомнили: штраф за парковку на газонах, детской или спортивной площадке для граждан составляет от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 3 000 рублей, для юридических - от 5 000 до 10 000 рублей.