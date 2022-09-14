Общество

В Пензе решена проблема с парковкой у Олимпийской аллеи

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В Пензе продолжаются проверки территории у Олимпийской аллеи и на улице Попова, где автомобилисты любят парковаться на газонах.

Сотрудники администрации Первомайского района отметили, что с территорией у Олимпийской аллеи проблему удалось решить: водители перестали оставлять здесь свои машины. За первый осенний месяц фактов нарушений не выявлено, тогда как в августе их было свыше 200.

Иная ситуация - на противоположной стороне, где расположены дома и Губернский лицей. Стоянка на газонах там по-прежнему пользуется популярностью. Только за 13 сентября составлено 6 протоколов.

«Рейды представители администрации Первомайского района проводят еженедельно. Осуществляются они с помощью планшетного компьютера со встроенной системой фиксации нарушений «Дозор-МП». После выявления административного правонарушения информация направляется в ГИБДД. Завершается процедура штрафом, который получает собственник автомобиля», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Пензенцам напомнили: штраф за парковку на газонах, детской или спортивной площадке для граждан составляет от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 3 000 рублей, для юридических - от 5 000 до 10 000 рублей.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

со встроенной системой фиксации нарушений «Дозор-МП»
Давайте ее в общественное пользование, каждый день будут фиксироваться десятки тысяч нарушений.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники администрации Первомайского района отметили, что с территорией у Олимпийской аллеи проблему удалось решить: водители перестали оставлять здесь свои машины. За первый осенний месяц фактов нарушений не выявлено, тогда как в августе их было свыше 200.
Кака решили прямо сейчас там так же стоят?Что за показуха?А кроме сборов штрафов администрация больше рецептов не знает?ограждения или запрещающие знаки?или зеленые насаждения?и т.д.?почему только штрафы?

Гость||

Гость писал(a):

со встроенной системой фиксации нарушений «Дозор-МП»

Давайте ее в общественное пользование, каждый день будут фиксироваться десятки тысяч нарушений.

Власть добровольно монополию на штрафы и платные парковки не кому не отдаст!

Гость||

Выписка штрафов - это не решение проблемы. Решение проблемы это создание цивилизованного парковочного пространства. Но это не для пензенских чиновников

Гость||

Гость писал(a):

А кроме сборов штрафов администрация больше рецептов не знает?ограждения или запрещающие знаки?или зеленые насаждения?и т.д.?почему только штрафы?
Потому что народ труслив. Бегут побыстрее штраф оплатить, как стадо баранов, увидев пастушью собаку. Нет знаков, запрещающих стоянку, нет ограждений, нет газонов ( кстати, газон - это не кусок земли, на которую тетка из администрации пришла что-то фотографировать, а специально созданное покрытие, которое засевается травами). За что платите штрафы? Меня удивляет бестолковость и настолько вытравленная самооценка у людей, что они скоро любого чиха чиновников будут бояться.

Газон — травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.


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