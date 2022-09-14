Общество

В Пензе из-за отключения воды отменили бесплатный сеанс плавания

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензе отменяется оздоровительное мероприятие, запланированное на четверг, 15 сентября, в центре спортивной подготовки «Олимпийский».

Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, это связано с тем, что на спортивном объекте, расположенном на улице Антонова, 39а, будет отключена вода.

Следующие мероприятия межведомственного проекта «Жить активно - здорово!» пройдут по графику: 22 сентября - в плавательном бассейне «Дельфин» (с. Засечное Пензенского района, улица Радужная, 4), 29 сентября в ДВС «Сура» (улица Красная, 106).

Участники проекта смогут узнать свой уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, насыщаемость капиллярной крови кислородом. После обследования в соответствии с выявленными отклонениями врач даст консультацию по изменению образа жизни.

Желающие смогут попробовать свои силы в сдаче комплекса ГТО, а также получат абонемент на бесплатное разовое посещение плавательного бассейна.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Жить активно - здорово!»
Теперь Вам жить здорово?

Гость||

Привет от Вексельберга

Гость||

И хорошо! Мы за это и голосовали.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте