В Пензе из-за отключения воды отменили бесплатный сеанс плавания

14.09.2022 | 14:24

В Пензе отменяется оздоровительное мероприятие, запланированное на четверг, 15 сентября, в центре спортивной подготовки «Олимпийский».

Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, это связано с тем, что на спортивном объекте, расположенном на улице Антонова, 39а, будет отключена вода.

Следующие мероприятия межведомственного проекта «Жить активно - здорово!» пройдут по графику: 22 сентября - в плавательном бассейне «Дельфин» (с. Засечное Пензенского района, улица Радужная, 4), 29 сентября в ДВС «Сура» (улица Красная, 106).

Участники проекта смогут узнать свой уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, насыщаемость капиллярной крови кислородом. После обследования в соответствии с выявленными отклонениями врач даст консультацию по изменению образа жизни.

Желающие смогут попробовать свои силы в сдаче комплекса ГТО, а также получат абонемент на бесплатное разовое посещение плавательного бассейна.