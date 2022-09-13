Общество

В нескольких районах Пензы будет отключено водоснабжение

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С 8:00 четверга, 15 сентября, до 8:00 16-го числа будет временно ограничено водоснабжение в нескольких микрорайонах Пензы и одном из муниципальных образований Пензенского района.

Это Бригадирский мост, Кривозерье, Гидрострой, Терновка, ГПЗ, Сурская Ривьера, Сосновка, Маньчжурия, Маяк, Нахаловка, Шуист, Согласие, Биосинтез, Тепличный, Юго-Западный и поселок Мичуринский.

Основанием для отключения водоснабжения стали обращения администрации Засечного сельсовета Пензенского района и Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Эта мера необходима для проведения работ по подключению водопровода строящегося объекта «Водоснабжение с. Засечное Пензенского района», а также переустройства сетей водоснабжения на объекте «Реконструкция автодороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральная. 3 этап - от ул. Бийская до пересечения ул. Рябова и Перспективная».

В остальных районах города возможны снижение давления и перебои в подаче ресурса. На период отключений будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что, в свою очередь, также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуем производить запас воды заранее в дневное время. Приносим свои извинения за вынужденные неудобства», - обращается к населению компания «РКС-Пенза».

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, следует обращаться по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50.

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