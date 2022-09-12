Сетевое издание|18+|Понедельник|12 сен 2022|19:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцев предупредили о командно-штабных учениях

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензенской области анонсировали тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Командно-штабное учение пройдет с 20 по 23 сентября, сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Согласно заявлению, тема мероприятия - «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Пензенской области при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны Пензенской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения».

План учений утвержден заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником Николаем Гречушкиным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

К чему готовятся?

Гость||

Начните со скупки сельхозпродукции с дач у свалки. Ко работает, а должен висеть.

Гость||

Гость писал(a):

К чему готовятся?
Шпиён?

Гость||

Гражданским куда бежать за противогазами?

Гость||

Мне все равно на это движение,я все равно вакцинироваться не буду.

Гость||

Гость писал(a):

Гражданским куда бежать за противогазами?
Куда скажут.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте