Пензенцев предупредили о командно-штабных учениях

12.09.2022 | 18:15

В Пензенской области анонсировали тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Командно-штабное учение пройдет с 20 по 23 сентября, сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Согласно заявлению, тема мероприятия - «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Пензенской области при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны Пензенской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения».

План учений утвержден заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником Николаем Гречушкиным.