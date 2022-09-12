В Пензенской области обанкротился сырзавод

12.09.2022 | 09:33

В Пензенской области привлекли к ответственности бывшего гендиректора обанкротившегося предприятия, который мешал работе финансового управляющего.

«По обращению управляющего АО «Камешкирский сырзавод» прокуратура района провела проверку и установила, что бывший руководитель этого предприятия, признанного в октябре 2021 года банкротом, чинит препятствия в представлении назначенному судом временному управляющему документов о финансово-хозяйственной деятельности сырзавода», - пояснили в региональной прокуратуре.

По закону, прежний директор должен был предоставить арбитражному управляющему все необходимые документы в течение 15 дней со дня его назначения или в течение недели после соответствующего запроса. Однако это не было сделано, для получения информации управляющему пришлось обращаться в суд.

В итоге бывшего руководителя привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

«Судебный акт в законную силу не вступил», - резюмировали в прокуратуре.