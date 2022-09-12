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Общество

В Пензенской области обанкротился сырзавод

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В Пензенской области привлекли к ответственности бывшего гендиректора обанкротившегося предприятия, который мешал работе финансового управляющего.

«По обращению управляющего АО «Камешкирский сырзавод» прокуратура района провела проверку и установила, что бывший руководитель этого предприятия, признанного в октябре 2021 года банкротом, чинит препятствия в представлении назначенному судом временному управляющему документов о финансово-хозяйственной деятельности сырзавода», - пояснили в региональной прокуратуре.

По закону, прежний директор должен был предоставить арбитражному управляющему все необходимые документы в течение 15 дней со дня его назначения или в течение недели после соответствующего запроса. Однако это не было сделано, для получения информации управляющему пришлось обращаться в суд.

В итоге бывшего руководителя привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

«Судебный акт в законную силу не вступил», - резюмировали в прокуратуре.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Он мой герой!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге бывшего руководителя привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.
А к уголовной не лучше?

Гость||

Гость писал(a):

сыр подешевеет или подорожает?
Какой сыр? Завод обанкротился и ничего не выпускает значитца.

Гость||

Гость писал(a):

Завод обанкротился и ничего не выпускает значитца
Это с чего ты взял?

Гость||

Гость писал(a):

Это с чего ты взял?
Банкрот под руководством конкурсного управляющего производит сыр?

Гость||

Гость писал(a):

Банкрот под руководством конкурсного управляющего производит сыр?
Конечно. А в чем проблема?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Банкрот под руководством конкурсного управляющего производит сыр?

Конечно. А в чем проблема?

Зависит от того, на какое слово ударение в этом предложении. Вариантов много.

Гость||

Например, "Банкрот под руководством конкурсного управляющего производит СЫР???"

Гость||

Гость писал(a):

Это с чего ты взял?
Статью читать надо сначала, а не бросаться писать комменты.

Дмитрий Н. Мотовилов||

А нет никакой статьи. Она в каком-то другом

разделе, неизвестно где. Туда ещё дойти

надо. А здесь только обсуждение.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

А нет никакой статьи. Она в каком-то другом

разделе, неизвестно где. Туда ещё дойти

надо. А здесь только обсуждение.

Статья здесь: https://www.penzainform.ru/news/social/2022/09/12/v_penzenskoj_oblasti_obankrotilsya_sirzavod.html Сиди как все нормальные люди на сайте.

Гость||

Там сыр вкусный?


Имя: Гость
Комментарий:

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