Пензенцы смогут задать вопросы министру образования региона

12.09.2022 | 15:13

В пятницу, 16 сентября, состоится эфир с главой министерства образования Пензенской области Алексеем Комаровым.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства образования Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Вопросы для эфира пензенцы могут оставить в комментариях под постом.

Начало трансляции в 16:00.

Ранее прямой эфир с главой регионального минобра планировался на 30 августа, но не состоялся по техническим причинам.