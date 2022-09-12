Пензенцы смогут задать вопросы министру образования региона

В пятницу, 16 сентября, состоится эфир с главой министерства образования Пензенской области Алексеем Комаровым.
Об этом сообщается на официальной странице Министерства образования Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».
Вопросы для эфира пензенцы могут оставить в комментариях под постом.
Начало трансляции в 16:00.
Ранее прямой эфир с главой регионального минобра планировался на 30 августа, но не состоялся по техническим причинам.
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