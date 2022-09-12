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Общество

Пензенцы смогут задать вопросы министру образования региона

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В пятницу, 16 сентября, состоится эфир с главой министерства образования Пензенской области Алексеем Комаровым.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства образования Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Вопросы для эфира пензенцы могут оставить в комментариях под постом.

Начало трансляции в 16:00.

Ранее прямой эфир с главой регионального минобра планировался на 30 августа, но не состоялся по техническим причинам.

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Гость||

не дружелюбный взгляд

Гость||

Учительница в школе размаза по лицу косметику ученице 7 класса. Имеет ли она моральное и юридическое право работать далее преподавателем? Почему она не доложила по инстанции о нарушениях подростка,по её мнению,завучу или директору учебного заведения?

Гость||

Гость писал(a):

Учительница в школе размаза по лицу косметику ученице 7 класса. Имеет ли она моральное и юридическое право...
penzainform.ru писал(a):
Вопросы для эфира пензенцы могут оставить в комментариях под постом.
Только не под этим постом, а читаем внимательно:

penzainform.ru писал(a):

на официальной странице Министерства образования Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Гость||

Начните не с учительнице, а с администрации школы, которая натравливает учителей на детей. То директору не нравится цвет волос, то цвет глаз, то ноги, то руки, то брюки не те. В школе 76, например, такое есть, это при том, что район нищий!


Имя: Гость
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