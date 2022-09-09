Общество

На улице Глазунова исчезли заросли, пугавшие пензенцев

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Заросли на улице Глазунова, пугавшие местных жителей, уничтожены.

6 сентября сообщалось, что пензенцы боятся участка, через который добираются с проспекта Строителей к домам № 3 и 5.

«Здесь страшно ходить - такие заросли. Боюсь, что вылезет. Здесь собаки бегают и бомжи какие-то, пьяницы, алкаши», - поделилась бедой горожанка Анна Ивановна.

«Страшно, но тут короче, поэтому так и ходим. Пока хожу, 40 лет тут живем и никто не выскакивал», - отметила местная жительница Ольга Николаевна.

Люди тогда предположили, что бурный рост зелени спровоцирован разливом канализации, ведь это своего рода удобрение.

Горожане сочли, что окашивать участок никто не будет до тех пор, пока на этом месте не возведут какую-то постройку, но оказались неправы.

9 сентября в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступила информация, что зарослей больше нет.

«Работы по уборке мусора, покосу травы и вырубке поросли организованы администрацией Октябрьского района», - заявили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото № 1, 3-6 предоставлены администрацией Пензы
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Гость||

Там давно пора сделать дорогу соединяющую пр. Строителей и ул. Рахманинова

Дмитрий Н. Мотовилов||

Мэр работает без шума, но внимательно.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Там давно пора сделать дорогу соединяющую пр. Строителей и ул. Рахманинова

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Субботник микрорайона. С лопатами. Быстро и бесплатно.

Гость||

А когда скосят бурьян высотой с хорошую яблоню, выросший на месте снесенных домов на улице Маркина? Там дорога, ведущая к призывному пункту Первомайского района. И дороги нет, как таковой, одно направление , да ещё бурьян выше человеческого роста . Призывники со страху помрут, пока дойдут до врачебной комиссии. Дома снесли в 2016 году. Дня за три, наверно, кому то срочно место понадобилось, а потом передумали

Гость||

дорогу не хрен там делать в окна вся пыль с неё будет лететь слишком близко к дому в своё время все ближащие дома голосовали против

Имя: Гость
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