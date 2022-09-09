На улице Глазунова исчезли заросли, пугавшие пензенцев

09.09.2022 | 08:49

Заросли на улице Глазунова, пугавшие местных жителей, уничтожены.

6 сентября сообщалось, что пензенцы боятся участка, через который добираются с проспекта Строителей к домам № 3 и 5.

«Здесь страшно ходить - такие заросли. Боюсь, что вылезет. Здесь собаки бегают и бомжи какие-то, пьяницы, алкаши», - поделилась бедой горожанка Анна Ивановна.

«Страшно, но тут короче, поэтому так и ходим. Пока хожу, 40 лет тут живем и никто не выскакивал», - отметила местная жительница Ольга Николаевна.

Люди тогда предположили, что бурный рост зелени спровоцирован разливом канализации, ведь это своего рода удобрение.

Горожане сочли, что окашивать участок никто не будет до тех пор, пока на этом месте не возведут какую-то постройку, но оказались неправы.

9 сентября в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступила информация, что зарослей больше нет.

«Работы по уборке мусора, покосу травы и вырубке поросли организованы администрацией Октябрьского района», - заявили в пресс-службе мэрии.