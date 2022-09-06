Из жизни

Пензенцам страшно ходить через заросли на улице Глазунова

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Не муромские леса - глазуновские заросли сеют панику. Холодок пробирает, однако людям хочется сократить путь - все же быстрее получается добраться с проспекта Строителей к домам № 3 и 5 на улице Глазунова.

«Здесь страшно ходить - такие заросли. Боюсь, что вылезет. Здесь собаки бегают и бомжи какие-то, пьяницы, алкаши», - поделилась бедой жительница Пензы Анна Ивановна.

«Страшно, но тут короче, поэтому так и ходим. Пока хожу, 40 лет тут живем и никто не выскакивал», - отметила местная жительница Ольга Николаевна.

Страшнее станет, если канализация разольется - образуются топи.

«За счет канализации все бурно и растет - удобрение. Стояла тут вода, теперь выросла трава», - отметила Ольга Николаевна.

Здесь никто никогда не косил и, вероятно, косить не будет до тех пор, пока на этом месте не возведут какую-нибудь постройку. Тогда исчезнут глазуновские заросли, из-за которых пензенцам страшно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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