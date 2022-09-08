Житель Сосновоборска пожалел денег на 8-летнего сына

08.09.2022 | 16:08

43-летний житель Сосновоборска не мог расстаться с деньгами, пока его не привлекли к ответственности за это.

Мужчина пренебрег своей обязанностью выделять средства на содержание 8-летнего сына и задолжал 60 000 рублей.

За неуплату алиментов без уважительных причин нерадивому отцу назначили административное наказание в виде 30 часов обязательных работ.

«Как только работы были выполнены, мужчина погасил всю сумму задолженности сыну и теперь регулярно платит алименты в установленном судом размере», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в преддверии 1 Сентября 44-летний житель Городищенского района выплатил дочери 90 000 рублей, а 40-летний отец из Спасска отдал детям 12, 10 и 6 лет более 80 000 рублей.